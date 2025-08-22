З фронту не повернувся майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби Олексій Хабаров.

Війна забрала життя багаторазового рекордсмена України з кульової стрільби Олексія Хабарова. Про трагедію повідомило відділення НОК України в Горішніх Плавнях.

Хабаров був майстром спорту України міжнародного класу, неодноразово встановлював національні рекорди та здобував перемоги на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

Окрім особистих досягнень, він відомий і як наставник для молодого покоління спортсменів. Олексій працював зі стипендіатами НОК, організовував спортивні заходи, залучав дітей до занять стрільбою та власним прикладом надихав їх до перемог.

Важливим проєктом спортсмена став стрілецький клуб Фенікс, який він заснував на базі вищого професійного ліцею у Горішніх Плавнях. Саме там під його керівництвом виросло нове покоління українських стрільців.

