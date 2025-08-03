На війні з Росією загинув титулований український веслувальник
Російські окупанти продовжують нищити цвіт української нації.
На фронті загинув український веслувальник Юрій Бредак під позивним "Клевер", повідомляє Спортивний комітет України.
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Восени 2021 року, ще до повномасштабного вторгнення, Юрій добровільно підписав контракт із 130 батальйоном тероборони. У лютому 2022-го став на захист Київщини, а згодом воював у найгарячіших точках – на Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Запорізькому напрямку. Отримав поранення, але після лікування знову повернувся до побратимів. На жаль, до перемоги Героєві дожити не судилося – він загинув 23 червня 2025 року.
Юрій був знаним спортсменом – майстром спорту з академічного веслування, багаторазовим призером чемпіонатів України, представляв столицю на всеукраїнському та світовому рівнях.
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