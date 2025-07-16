На війні з Росією загинув молодий український боксер – йому навіки залишився 21 рік
17:16 - Читати іншою мовою
Юрій Єгоров віддав своє життя на свободу та незалежність України.
Єгоров загинув 11 липня цього року під час виконання бойового завдання, повідомляє прес-служба Федерації боксу України.
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Юрій Єгоров, який народився у 2004 році у Житомирській області, служив у розвідці бригади Азов Національної гвардії України. На захист батьківщини він став добровільно у лютому 2022 року.
Єгоров був членом збірної Житомирської області з боксу, а також виступав за боксерський клуб Стелс. Юрій відзначався характером, спортивною гідністю й наполегливістю.
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