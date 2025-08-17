13 серпня загинув майстер спорту з греко-римської боротьби Роман Стащенко, повідомляє Федерація греко-римської боротьби України.

"Сумна звістка… У війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби Роман Стащенко, який мужньо захищав нашу Батьківщину. Його талант, працьовитість і любов до спорту назавжди залишаться в наших серцях", – йдеться у повідомленні.

Деталі загибелі українського воїна не розголошуються. Всі охочі можуть допомогти родині полеглого бійця фінансово: у пості надали картку сестри Романа (4441 1111 2754 5147), а також посилання на монобанку.