На війні проти РФ загинув чемпіон України з водного поло – він мобілізувався в ГУР добровольцем
6 липня 23:21 - Читати іншою мовою
Український ватерполіст Родіон Пустовий віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення.
Болотна країна-терорист забрала життя у ще одного українського спортсмена: на фронті загинув ватерполіст Родіон Пустовий, повідомляє Федерація водного поло України.
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Герой виступав на позиції воротаря в команді ЛУФК та ставав багаторазовим чемпіоном України до добровільної мобілізації у 2024 році. Відтоді Пустовий служив у складі добровольчого батальйону "Реванш" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Родіон віддав своє життя 12 червня, але рідним вдалося з ним попрощатися лише у липні. Поховали Пустового у Львові.
Вічна пам'ять Герою!
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