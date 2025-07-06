Український ватерполіст Родіон Пустовий віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення.

Болотна країна-терорист забрала життя у ще одного українського спортсмена: на фронті загинув ватерполіст Родіон Пустовий, повідомляє Федерація водного поло України.

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Герой виступав на позиції воротаря в команді ЛУФК та ставав багаторазовим чемпіоном України до добровільної мобілізації у 2024 році. Відтоді Пустовий служив у складі добровольчого батальйону "Реванш" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Родіон віддав своє життя 12 червня, але рідним вдалося з ним попрощатися лише у липні. Поховали Пустового у Львові.

Вічна пам'ять Герою!

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