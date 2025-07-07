Система автоматичного визначення аутів на Вімблдоні-2025 дала збій під час зустрічі між британкою Сонай Картал (WTA № 51) та "нейтралкою" з Росії Анастасією Павлюченковою (WTA № 50) в 1/8 фіналу. Це змусило оргкомітет турніру попросити вибачення.

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У якийсь момент гри м'яч явно пішов в аут, а інноваційна система ніяк не відреагувала. Як відомо, це ноу-хау на лініях під назвою Hawk-Eye містить до 18 камер, які в режимі реального часу проектують місце приземлення м'яча, а автоматичний голос озвучує ситуацію. Суддя на вежі негайно зупинив гру і перевірив, чи діє система. За кілька хвилин він оголосив, що очко буде переграно. Таке рішення не дозволило Павлюченковій повести в рахунку 5:4 під час першої партії, а потім гейм на своїй подачі вона й зовсім програла. Втім, росіянка швидко зробила брейк і в підсумку забрала сет собі. Перемогла вона і в другій партії, а також у матчі та вийшла до чвертьфіналу.

Оргкомітет Вімблдону пояснив, що збій у роботі системи стався на боці сервера, а його спричинили ті, хто керує всією системою.

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