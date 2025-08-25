Фотограф, який акредитований на Відкритий чемпіонат США з тенісу, поза правил вийшов на корт під час третього сету зустрічі першого раунду між росіянином Даніїлом Медведєвим та французом Бенжаменом Бонзі.

Бонзі мав матчбол за рахунку 5:4 (А:40) та виконав першу подачу. Суддя через появу фотографа призначив Бенжамену ще одну подачу – це рішення викликало спротив з боку Медведєва. Виникла пауза, яка тривала декілька хвилин – глядачі ніяк не могли заспокоїтися. Бонзі матчбол не реалізував, програв третій сет, а потім і четвертий. Втім, п’яту партії він виграв та переміг у матчі (6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4). Це, нагадаємо, викликало спалах психозу з боку Медведєва.

Організатори US Open позбавили акредитації фотографа, який вийшов на корт.

Le photographe de la discorde entre Medvedev et Bonzi, qui débarque de nul part quand même pic.twitter.com/IKGa3u0y9I — TennisTemple (@tennistemple) August 25, 2025

Full video of the Medvedev-Bonzi-umpire-photographer drama that COMPLETELY changed the match.



Gotta feel for… Benjamin. Had to stand for 6 minutes before serving on match point while the stadium turned into a circus. A mess. pic.twitter.com/wkEz3B4K6B — José Morgado (@josemorgado) August 25, 2025

