На US Open покарали фотографа, який мало не зірвав зустріч скаженого росіянина з французом Бонзі (ВІДЕО)
Фотокореспондент несподівано з’явився на корті у ключовий момент, що спричинило зупинку гри на декілька хвилин.
Фотограф, який акредитований на Відкритий чемпіонат США з тенісу, поза правил вийшов на корт під час третього сету зустрічі першого раунду між росіянином Даніїлом Медведєвим та французом Бенжаменом Бонзі.
Бонзі мав матчбол за рахунку 5:4 (А:40) та виконав першу подачу. Суддя через появу фотографа призначив Бенжамену ще одну подачу – це рішення викликало спротив з боку Медведєва. Виникла пауза, яка тривала декілька хвилин – глядачі ніяк не могли заспокоїтися. Бонзі матчбол не реалізував, програв третій сет, а потім і четвертий. Втім, п’яту партії він виграв та переміг у матчі (6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4). Це, нагадаємо, викликало спалах психозу з боку Медведєва.
Організатори US Open позбавили акредитації фотографа, який вийшов на корт.
