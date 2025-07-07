На Тур де Франс-2025 сталося грандіозне пограбування – заходи безпеки не допомогли
У Team Cofidis вкрали 11 велосипедів.
Невстановлені особи зламали двері командної вантажівки-майстерні й викрали 11 велосипедів LOOK Cycle (вартість кожного велосипеда становить приблизно 13 тисяч євро).
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Попри наявні заходи безпеки, інцидент трапився ввечері в суботу, 5 липня, після першого етапу Тур де Франс-2025. Поліція почала розслідування.
Team Cofidis виступає в професійному велотурі з 1997 року.
До слова, переможцями перших двох етапів Великої петлі стали велогонщики команди Alpecin – Deceuninck – Яспер Філіпсен і Матьє ван дер Пул. Матьє зараз є лідером загального заліку перегонів. Переможці п'яти попередніх перегонів Тур де Франс – словенець Тадей Погачар і данець Йонас Вінгегор, розташовуються слідом за лідером, маючи відставання в чотири й шість секунд відповідно.
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