Невстановлені особи зламали двері командної вантажівки-майстерні й викрали 11 велосипедів LOOK Cycle (вартість кожного велосипеда становить приблизно 13 тисяч євро).

Екс-чемпіон світу з велоспорту дізнався вирок за ненавмисне вбивство дружини – переїхав її пікапом

Попри наявні заходи безпеки, інцидент трапився ввечері в суботу, 5 липня, після першого етапу Тур де Франс-2025. Поліція почала розслідування.

Team Cofidis виступає в професійному велотурі з 1997 року.

До слова, переможцями перших двох етапів Великої петлі стали велогонщики команди Alpecin – Deceuninck – Яспер Філіпсен і Матьє ван дер Пул. Матьє зараз є лідером загального заліку перегонів. Переможці п'яти попередніх перегонів Тур де Франс – словенець Тадей Погачар і данець Йонас Вінгегор, розташовуються слідом за лідером, маючи відставання в чотири й шість секунд відповідно.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’équipe Cofidis a été victime d’un cambriolage. La porte du camion-atelier a été forcée et onze de nos vélos LOOK Cycle ont été dérobés malgré les dispositifs de sécurité qui avaient été mis en place. Des membres de la police se sont rendus à… pic.twitter.com/oI6EerUb5c — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) July 6, 2025

Результати 5-разової чемпіонки України з велоспорту анулювали за майже три роки – відома причина