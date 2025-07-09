Team Cofidis повернули 11 велосипедів, які були у команди викрадені попри заходи безпеки.

Команда Team Cofidis повідомила про розкриття поліцією пограбування, жертвою якого вона стала, коли в ніч з 5 на 6 липня після злому дверей командної вантажівки-майстерні було викрадено 11 велосипедів LOOK Cycle (вартість кожного становить приблизно 13 тисяч євро).

На Тур де Франс-2025 сталося грандіозне пограбування – заходи безпеки не допомогли

Згідно з інформацією видання Le Parisien, у пошуку велосипедів поліції допоміг GPS-трекер, який було встановлено на одному з велосипедів.

Як відомо, веломногоденка Тур де Франс-2025 стартувала 5 липня, а фінішує 27-го. За 21 етап велосипедисти проїдуть 3338,8 кілометра з набором висоти 51 550 метрів. Фінішують перегони в Парижі біля Ейфелевої вежі.

Тур де Франс-2025 відправив фанатів на цвинтар – "ганебне" місце викликало шквал обурення