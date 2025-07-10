Журова, яка зараз є депутаткою російської Держдуми, заявила, що "справа Касаткіна" нібито вигідна Україні.

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"Україна не дрімає, для них це теж напевно вигідно. Чи може там бути український слід? Звичайно, і нам теж треба розслідування проводити. Будь-який слід може бути. У Радянському Союзі нам проводили інструктаж, щоб ми могли виїхати за кордон: нічого не брати, ні до кого не підходити. Інструктували жорстко, аж до їжі. Ми зараз у стані холодної війни, за великим рахунком", – цитують слова Журової російські ЗМІ.

Касаткін, маючи громадянство Росії, нагадаємо, виявився учасником хакерської мережі, яка з 2020 по 2022 роки здійснила різноманітні атаки приблизно на 900 організацій по всьому світу. Серед постраждалих були дві федеральні установи США.

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