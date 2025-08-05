Життя Грішина нібито обірвалося на залізничній платформі – він потрапив під електричку. Смертельний інцидент трапився під час сильного дощу, повідомили росЗМІ.

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Пізніше стало відомо, що Грішин у момент смерті був у нетверезому стані, який можна вважати нормальним для країни-окупанта і країни-терориста.

47-річний Грішин коментував на телебаченні змагання з різних видів спорту на п'яти Олімпіадах, а також матчі футбольних чемпіонатів світу та Європи. Починаючи з 2002 року, він працював на багатьох державних телеканалах, які в Росії апріорі є пропагандистськими.

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