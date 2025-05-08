Паула Бадоса і Петра Квітова відмовилися від участі в італійському тисячнику.

Іспанка Паула Бадоса, яка посідає 10-те місце у світовому рейтингу і мала дев'ятий номер посіву на турнірі WTA 1000 у Римі, знялася зі змагання.

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Така ж доля спіткала і дворазову чемпіонку Вімблдону, колишню другу ракетку світу Петру Квітову.

Бадоса мала зіграти в другому колі з японкою Наомі Осакою, але досі не може виступати через травму спини. Її замінила Вікторія Голубич зі Швейцарії, яка програла Осаці в трьох сетах (6:2, 5:7, 1:6).

На Квітову чекала зустріч із Онс Жабер. Представниця Тунісу без боротьби пройшла далі по сітці.

Нагадаємо, з другого раунду виступи в Римі розпочне перший номер українського тенісу Еліна Світоліна. У четвер, 8 травня, вона зустрінеться з іспанською тенісисткою Джессікою Бузас Мінейро.

Paula Badosa and Petra Kvitova have withdrawn due to injury.



Badosa will be replaced by Lucky Loser Viktorija Golubic, while Ons Jabeur advances via walkover.



Wishing Paula and Petra a speedy recovery ️‍?#IBI25 — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 8, 2025

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