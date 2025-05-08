На користь Світоліної? З супертурніру в Римі знялися 10-та ракетка світу та екс-другий номер рейтингу
Паула Бадоса і Петра Квітова відмовилися від участі в італійському тисячнику.
Іспанка Паула Бадоса, яка посідає 10-те місце у світовому рейтингу і мала дев'ятий номер посіву на турнірі WTA 1000 у Римі, знялася зі змагання.
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Така ж доля спіткала і дворазову чемпіонку Вімблдону, колишню другу ракетку світу Петру Квітову.
Бадоса мала зіграти в другому колі з японкою Наомі Осакою, але досі не може виступати через травму спини. Її замінила Вікторія Голубич зі Швейцарії, яка програла Осаці в трьох сетах (6:2, 5:7, 1:6).
На Квітову чекала зустріч із Онс Жабер. Представниця Тунісу без боротьби пройшла далі по сітці.
Нагадаємо, з другого раунду виступи в Римі розпочне перший номер українського тенісу Еліна Світоліна. У четвер, 8 травня, вона зустрінеться з іспанською тенісисткою Джессікою Бузас Мінейро.
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