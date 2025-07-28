Нападник національної збірної України Олексій Ворона, який є дворазовим чемпіоном країни у складі Донбасу і Кременчука, повідомив про те, що на фронті з Росією зник його старший брат – Андрій Ворона.

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Олексій повідомив, що Андрія вважають зниклим безвісти з 10 червня.

"Брат пропав у районі села Яблунівка, Донецька область. Андрій давно служить у ЗСУ, але на передку пробув недовго. Востаннє виходив на зв'язок наприкінці травня", – написав зокрема Олексій Ворона.

Андрій Ворона був хокеїстом, як і його брат Олексій. Він виступав за юнацькі колективи Сокола в одній команді з Всеволодом Толстушком, Севастьяном Карпенком, Віктором Захаровим та Олексієм Янішевським, інформує Sport.ua.

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