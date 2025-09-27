Андрій Бобровник віддав своє життя у боротьбі з російськими загарбниками.

Життя Андрія Бобровника обірвалося під час бойових дій під Покровськом на Донеччині ще у листопаді 2024 року. Факт його загибелі підтверджений лише зараз, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Загинув на фронті екс-регбіст та співзасновник клубу Дніпро

Бобровников є випускником Національного університету фізичного виховання і спорту України. Він є сином завідувача кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту НУФВСУ Володимира Бобровника.

Андрій пішов захищати Україну у березні 2022 року – майже одразу після початку повномасштабного вторгнення армії Росії в Україну.

Андрій Бобровник похований 27 вересня на Алеї Слави Лісового цвинтаря у Києві.

