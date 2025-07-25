На фронті загинув легендарний український альпініст
Спортивний комітет України повідомив, що альпініст Олександр Поліщук віддав своє життя, захищаючи Батьківщину.
Сьогодні стало відомо про смерть на війні проти РФ Олександра Поліщука.
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"Навіки 45… Олександр Поліщук – уродженець та мешканець Білої Церкви на Київщині. У 2015 році він підкорив одну з найнебезпечніших вершин світу – Хан-Тенгрі у Тянь-Шані.
Коли прийшла війна, Олександр мобілізувався в батальйон "Свобода" Національної гвардії України, де служив заступником командира роти.
Останній бій Олександра відбувся 23 грудня 2022 року неподалік Бахмута, в посадці між селами Курдюмівка й Озарянівка. Підрозділ українських захисників потрапив у засідку. Десятеро воїнів, зокрема й Олександр, так і не повернулися. Світла пам’ять", – повідомили в Спортивному комітеті України.