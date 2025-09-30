20 вересня 2025 року у селищі Зарічне Краматорського району на Донеччині обірвалося життя старшого лейтенанта, командира мінометного взводу Антона Болдирева, повідомляє Спортивний комітет України.

Український шахіст загинув, боронячи рідну землю від російських терористів. Йому було 50 років.

Він розпочав грати в шахи ще змалку й усе життя залишався вірним цій грі. Болдирев був неодноразовим переможцем всеукраїнських аматорських турнірів, доходив до фіналів чемпіонату України серед юнаків, а також здобув звання кандидата у майстри спорту.

Поховали героя у його рідній Шостці 26 вересня.

