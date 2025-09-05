Новий керівний орган аматорського боксу World Boxing ще 21 липня повідомив усі команди, які готувалися до чемпіонату світу 2025 року в Ліверпулі, про обов'язкові тести з визначення статі для всіх жінок-боксерів.

Як виявилося, французьке законодавство дозволяє проведення таких тестів тільки в певних випадках. Ця ситуація змусила Французьку федерацію боксу звернутися до лабораторії в Лідсі (Велика Британія), яка рекомендована World Boxing. Але, на жаль, у терміни подачі тестів та отримання результатів французи не вклалися.

Як наслідок, уся жіноча команда збірної Франції не отримала допуск до чемпіонату світу, який уже стартував. Без допуску залишилися й окремі представниці деяких інших збірних.

"Організація ясно дала зрозуміти, що тестування є обов'язком національних федерацій, оскільки вони мають найтісніші зв'язки та найбільший доступ до своїх спортсменів, а також перебувають у найкращому становищі для управління процесом тестування. Вони також контролюють процес реєстрації боксерів, тому знають, хто і коли має пройти тестування", – повідомили у World Boxing.

Міністр спорту Франції Марі Барсак назвала ситуацію "неприйнятною" і зажадала від World Boxing пояснень.

"Гнів наших жінок-боксерів обґрунтований, і я його поділяю", – цитує Барсак Marca.

