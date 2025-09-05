На ЧС-2025 з боксу розгорівся гендерний скандал – Франція втратила всю команду
Французька федерація боксу постраждала через новацію від World Boxing.
Новий керівний орган аматорського боксу World Boxing ще 21 липня повідомив усі команди, які готувалися до чемпіонату світу 2025 року в Ліверпулі, про обов'язкові тести з визначення статі для всіх жінок-боксерів.
Як виявилося, французьке законодавство дозволяє проведення таких тестів тільки в певних випадках. Ця ситуація змусила Французьку федерацію боксу звернутися до лабораторії в Лідсі (Велика Британія), яка рекомендована World Boxing. Але, на жаль, у терміни подачі тестів та отримання результатів французи не вклалися.
Як наслідок, уся жіноча команда збірної Франції не отримала допуск до чемпіонату світу, який уже стартував. Без допуску залишилися й окремі представниці деяких інших збірних.
"Організація ясно дала зрозуміти, що тестування є обов'язком національних федерацій, оскільки вони мають найтісніші зв'язки та найбільший доступ до своїх спортсменів, а також перебувають у найкращому становищі для управління процесом тестування. Вони також контролюють процес реєстрації боксерів, тому знають, хто і коли має пройти тестування", – повідомили у World Boxing.
Міністр спорту Франції Марі Барсак назвала ситуацію "неприйнятною" і зажадала від World Boxing пояснень.
"Гнів наших жінок-боксерів обґрунтований, і я його поділяю", – цитує Барсак Marca.
