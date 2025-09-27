Рішення Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) у Сеулі, яким вирішено не продовжувати часткове відсторонення паралімпійських комітетів Білорусі й Росії та повернути їхніх представників на арени з державним прапором та гімном, на думку МЗС України та Мінмолодьспорту, сприяє безкарності російського та білоруського режимів.

Міжнародний паралімпійський комітет ганебно повернув росіян до виступів у змаганнях з прапором та гімном

"Російське вторгнення триває, як і російські звірства проти українців, але Генеральна асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію. Насправді єдине, що змінилося, це втрата функціонерами МПК залишків совісті.

Крім того, такий "розворот" відбувається на тлі відмови Росії від миру та ескалації терору проти українців і провокацій проти інших європейських країн. Воно фактично заохочує російську агресію, терор і вбивства, сприяє безкарності російського та білоруського режимів у той час, коли вся міжнародна спільнота працює над підвищенням тиску на Москву заради спонукання її до миру.

Рішення МПК втягує міжнародний спорт у політику та пропаганду війни, адже ще з радянських часів Москва використовує спорт як інструмент пропаганди. Відомі російські та білоруські тренери та спортсмени висловлюють відверту підтримку збройній агресії Росії проти України, виступають у пропагандистських заходах путінського режиму. Чимало "паралімпійців" з Росії та Білорусі брали безпосередню участь у кривавій війні проти українського народу, прославившись своїм "героїзмом" та жорстокістю.

Закликаємо весь спортивний світ, усі держави, спортивні інституції, всіх спортсменів і тренерів, які не втратили моральний компас, засудити це ганебне рішення та вимагати його зміни. Звертаємося до Італії із закликом не допустити появи російських прапорів, під якими сьогодні вбивають українців, під час змагань. Російські та білоруські спортсмени та їхня символіка не мають права повертатися на міжнародні спортивні змагання допоки Росія не припинила геноцидну війну проти України", – йдемо мова у зверненні.

Нагадаємо, у лютому наступного року у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія) відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри.

