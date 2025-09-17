Американка Кеті Мун встановила історичне досягнення на ЧС-2025 зі стрибків з жердиною.

У середу, 17 вересня, відбувся п'ятий день змагань на ЧС-2025 з легкої атлетики жіночих стрибках із жердиною. Участь у ньому взяли 13 найкращих стрибунок за підсумками кваліфікації.

Українки Марина Килипко та Яна Гладійчукне не зуміли подолати кваліфікацію. Фаворитками на золоту медаль були Кеті Мун, Сенді Морріс та Анжеліка Мозер, чинна чемпіонка Європи. Мун взяла висоту 4,9 м, Морріс зупинилася на позначці 4,85 м, а Шутей здобула бронзу (4,8 м).

До слова, Кеті Мун втретє здобуває золото ЧС і стає першою, кому це вдалося зробити поспіль. А ось Сенді Морріс встановила інший рекорд. Вона вчетверте здобула срібло, що є рекордом на світовій першості.

