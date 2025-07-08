Відомого гравця засікли на поєдинку 1/8 фіналу парного розряду Вімблдону, в якому Людмила Кіченок разом з Еллен Перес поступилися дуету Тімеа Бабош / Луїза Стефані.

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Варто відзначити, що Михайло вже не вперше відвідує матчі цього престижного тенісного турніру. Зокрема минулого року український футболіст наживо переглядав фінал Вімблдону між Карлосом Алькарасом та Новаком Джоковічем.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик наразі є відстороненим від футболу через позитивний допінг-тест. Раніше повідомлялося, що Футбольна асоціація Англії звинуватила Мудрика у порушенні антидопінгових правил. Гравцеві загрожує чотирирічна дискваліфікація.

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