Можливий бій Усик – Паркер уже викликає відмови – є перші незгодні на його проведення
Промоутерські компанії Riyadh Season і Sela не хочуть брати участь в організації чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Джозефом Паркером.
Riyadh Season і Sela нецікавий бій абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні Олександра Усика з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером, стверджує Ring Magazine.
WBO офіційно зобов'язала Усика розпочати перемовини щодо бою проти претендента на один із поясів українця
19 липня Усик, як відомо, вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном хевівейту, нокаутувавши в Лондоні британця Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді. WBO зобов'язала Олександра провести захист титулу в поєдинку проти претендента Джозефа Паркера. Боксери отримали 30 днів, щоб домовитися. Якщо Усик повідомить про відмову від бою, то позбудеться чемпіонського пояса WBO.
Екс-тренер легендарного Майка Тайсона назвав один бій Усика, який він не хотів би побачити