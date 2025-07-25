Промоутерські компанії Riyadh Season і Sela не хочуть брати участь в організації чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Джозефом Паркером.

Riyadh Season і Sela нецікавий бій абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні Олександра Усика з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером, стверджує Ring Magazine.

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19 липня Усик, як відомо, вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном хевівейту, нокаутувавши в Лондоні британця Даніеля Дюбуа в п'ятому раунді. WBO зобов'язала Олександра провести захист титулу в поєдинку проти претендента Джозефа Паркера. Боксери отримали 30 днів, щоб домовитися. Якщо Усик повідомить про відмову від бою, то позбудеться чемпіонського пояса WBO.

Riyadh Season and Sela are not interested in making a fight between Oleksandr Usyk and Joseph Parker, The Ring has learned. pic.twitter.com/1fOMS5FlXN — Ring Magazine (@ringmagazine) July 24, 2025

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