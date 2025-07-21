– Прикро буде, якщо він піде з боксу.

– Це залежить від родини. Непросто по кілька місяців перебувати без дружини, дітей. Та й він уже все сказав у боксі. Побив найкращих, заробив грошей, йому вже немає чого комусь щось доводити. Як на мене, то Усику можна й завершувати. Піти непереможеним – це також майстерність.

Екс-чемпіон світу обрав наступного суперника для Усика: "Він вже не той, який був раніше"

– Чим тоді займатися?

– Він знайде собі заняття. Усик активний по житті, багато допомагає армії. Може спробувати себе в політиці, у нього вийде. У будь-якому випадку він радитиметься зі сім’єю, а те, що він великий боксер, то в нього вже ніхто не відбере, – сказав Зав'ялов в інтерв'ю Спорт 24.

Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Крім того, українець вдруге об'єднав всі чемпіонські титули в надважкій вазі, востаннє це вдавалося Мухаммеду Алі ще у 1978 році.

Усик отримав шокуючу новину щодо своєї нової позиції у рейтингу найкращих боксерів планети – не зрозуміло, як рахували