"Давід Хей. Він вдарив мене дуже сильно в спарингу, коли мені було 21 чи 22 роки. Я тоді виграв свій перший титул ABA.

Гвоздик достроково завершив поєдинок, нокаутувавши американця у 3-му раунді – відео ефектного камбеку українця

І він вдарив мене так сильно. Моя задня нога відкинулася, як у віслюка. Я не впав, але цей удар мене вразив. Він тобі був шокований, що я так і не впав. Він б'є дуже, дуже сильно. Мене ніхто так сильно не бив", – цитує Беллью GiveMeSport.

Нагадаємо, 4 березня 2017 року Тоні боксував з Хеєм. Перша половина бою була за Девыдом, однак в 6 раунді картина бою різко змінилася. Хей отримав травму ахіллового сухожилля й опинився в нокдауні. Він зміг піднятися і продовжив бій з пошкодженою ногою. В 11-му раунді Хей, пропустивши декілька ударів біля канатів, випав за межі рингу. Він встиг повернутися в ринг, але секунданти викинули рушник – після завершення поєдинку Хей був ушпиталений.

У листопаді 2018 року Беллью бився з Усиком у першій важкій вазі – на кону стояли титули чемпіона світу за версіями WBC, WBO, IBF, WBA Super та The Ring. У 8-му раунді Усік зумів нокаутувати суперника і після перемоги заявив про намір перейти у важку вагу (понад 90,7 кг). Для Тоні ця поразка стала третьою та останньою у професійній боксерській кар'єрі – після фіаско з українцем британець повіси рукавички на цвях.

"В Усика немає удару – це наче якісь ляпаси": жертва українця оцінив шанси Дюбуа у матчі-реванші