"Це давно було в мене в голові. Я почав замислюватися після Roland Garros, після матчу проти Дрейпера, де я отримав серйозну поразку в чотирьох сетах. Я поставив собі запитання: "Гаель, як думаєш, скільки Roland Garros ти ще можеш грати на хорошому рівні?" Я почувався добре, але хотів відчути той трепет можливості зачепитися за топ-5, продовжувати вигравати один-два великі матчі. І відповідь, яку я собі дав, була такою, що таких можливостей залишилося небагато. Саме тоді це почало дозрівати все більше і більше.

Під час сезону на траві я сказав собі: якщо я хочу закінчити так, як мрію, ще в змозі демонструвати гарні виступи та отримувати задоволення, то не можна відкладати. Чому я назвав саме кінець 2026-го? Тому що подумав, що зупинитися саме зараз було б занадто жорстко. Я все ще хочу грати, добре себе почуваю. Я хочу зіграти свій останній Roland Garros, ще один Australian Open, всі мої мейджори. Коли я вирішив завершити, то вже було пізно, щоб завершити одразу.

Першою, кому я сказав, була моя дружина Еліна. Я сказав їй десь після Wimbledon. Я відчував, що повинен це озвучити. Найважче було сказати батькові. Для нього це 39 років тенісу на 100% зі мною. Він боєць. Він бачив мене на корті й в 50 років. Він колишній спортсмен, мій фанат номер 1. Він запитав мене, чи дійсно я впевнений, але він розуміє, що я хочу більше часу для сім’ї", – цитує Монфіса Lequipe.

