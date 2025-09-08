Молодий велогонщик Ноа Сартіс, якому було 16 років, помер у розпал велоперегонів, в яких він брав участь.

CAS оголосив вердикт українській велогонщиці – вона подавала апеляцію на дискваліфікацію

Під час велоперегонів серед кадетів, що проходили в Курсмоні (департамент Сарта), Сартіс вирвався вперед незадовго до фінішу, але в якийсь момент впав на землю. Рятувальники оперативно взялися надавати молодій людині допомогу, одразу ж було викликано швидку допомогу. Як виявилося, всі заходи з порятунку життя хлопця виявилися марними – він помер, повідомляє France Bleu.

Ноа Сартіс був сином відомого в регіоні бігуна-любителя Івана Сартіса. Влітку цього року Ноа брав участь у чемпіонаті Франції з легкої атлетики серед спортсменів до 17 років, а також став чемпіоном департаменту і регіону в бігу.

Велика аварія сталася на велогонці у південній Німеччині – постраждали близько 70 учасників