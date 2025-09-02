Юніорський US Open-2025, хард, пари, 1/16 фіналу

Нікіта Білозерцев (Україна) / Жига Шешко (Словенія) – Ніколя Арсено (Канада) / Круc Г’юїтт (Австралія) – 3:6, 4:6

Український тенісист вилетів з юніорського US Open-2025 – він спробує реабілітуватись за фіаско в парному розряді

Український тенісист Нікіта Білозерцев зазнав поразки на старті парного розряду юніорського US Open-2025, куди він заявився разом із Жигою Шешко зі Словенії.

16-річний Білозерцев та 17-річний Шешко поступилися у двох сетах канадцю Арсено та представнику Австралії Г’юїтту. До речі, 16-річний Круc Г’юїтт є сином легендарного австралійського тенісиста Ллейтона Г’юїтта – екс-першої ракетки світу та дворазового чемпіона турнірів серії Grand Slam

Як відомо, в першому колі одиночного розряду US Open-2025 Білозерцев програв американцю Джеку Кеннеді (6:3, 4:6, 3:6).

Нагадаємо, Нікіта Білозерцев влітку цього року на Вімблдоні не захотів спілкуватися українською мовою після розгромної поразки в парному розряді. Є неофіційна інформація, що молодий тенісист згодом може прийняти болгарське громадянство.

