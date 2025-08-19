Денг Маяр пішов з життя у 22 роки.

Американський баскетболіст Денг Маяр, гравець команди університету Омахи, яка виступає у лізі NCAA, втопився під час відпочинку. Трагедія сталася на водосховищі Блекрідж у Геррімані (Юта, США), повідомляє L’equipe, посилаючись на Associated Press.

Тіло Маяра було знайдено після декількох годин пошуку. Поліція повідомила, що Денг загинув десь у 35 метрах від берега, пішовши під воду.

Денг Маяр перейшов у команду Омаха Маверікс після двох сезонів у складі Файтінг Хокс. У попередній команді в сезоні-2024/25 він відіграв у стартовому складі 15 ігор, набираючи в середньому 6,3 очка та 4 підбирання.

We are heartbroken by the loss of former student-athlete Deng Mayar, who passed away on Saturday. He was 22.



We extend are deepest condolences to Deng's family, teammates, friends and classmates. They are all in our thoughts and prayers



RELEASE: https://t.co/BnFMzE2Zlc pic.twitter.com/pacKK6ThRH — North Dakota Men's Basketball (@UNDmbasketball) August 17, 2025

