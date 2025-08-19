Молодий баскетболіст трагічно загинув у США – тіло шукали декілька годин
Денг Маяр пішов з життя у 22 роки.
Американський баскетболіст Денг Маяр, гравець команди університету Омахи, яка виступає у лізі NCAA, втопився під час відпочинку. Трагедія сталася на водосховищі Блекрідж у Геррімані (Юта, США), повідомляє L’equipe, посилаючись на Associated Press.
Чемпіон НБА, який вигравав Еврокубок і двічі ставав чемпіоном Італії, оголосив про завершення кар'єри
Тіло Маяра було знайдено після декількох годин пошуку. Поліція повідомила, що Денг загинув десь у 35 метрах від берега, пішовши під воду.
Денг Маяр перейшов у команду Омаха Маверікс після двох сезонів у складі Файтінг Хокс. У попередній команді в сезоні-2024/25 він відіграв у стартовому складі 15 ігор, набираючи в середньому 6,3 очка та 4 підбирання.
Дружину екс-форварда НБА вкусила акула – жінка була вагітною