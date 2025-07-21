Молодий спортсмен помер сьогодні вранці внаслідок аварії, яка сталася у неділю, повідомляє Marca. Альсіна розбився під час тренування на MotorLand Aragón, хлопець злетів з мотоциклу та сильно вдарився головою. Іспанські лікарі намагалися врятувати його життя за допомогою екстреної операції, але Альсіна не зміг оговтатися після отриманих травм.

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Пау Альсіна почав займатися мотоспортом у віці 3 років під керівництвом свого батька. Він був одним з зірок команди Team Estrella Galicia 0,0. Молодий спортсмен двічі брав подіум на юніорському чемпіонаті світу JuniorGP, востаннє – у Валлелунзі 29 червня. Свої співчуття щодо смерті Пау висловили місцева влада Арагону, президент Каталонії Сальвадор Ілія та команда спортсмена.

"Від команди Estrella Galicia 0,0 та Monlau Motul ми з сумом повідомляємо про смерть нашого гонщика FIM JuniorGP, Пау Альсіни, в результаті серйозної аварії, яка сталася минулими вихідними на трасі MotorLand Aragón. Відданість, енергія та ставлення Пау, завжди позитивне та доброзичливе, назавжди залишаться в нашій пам'яті. Спочивай з миром, Пау. Ми любимо тебе", – йдеться у повідомленні команди.

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