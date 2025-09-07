Дар'я Єсипчук та єгиптянка Ясмін Еззат стали чемпіонками у Хургаді.

ITF W15, Хургада (Єгипет), ґрунт, парний розряд

Дар'я Єсипчук (Україна) / Ясмін Еззат (Єгипет) – Дар'я Хомутянська / Анна Кубарєва – 6:3, 6:3

19-річна Дар’я Есипчук та Ясмін Еззат, маючи перший номер посіву, здобули впевнену перемогу над так званим "нейтральним" дуетом Дар'я Хомутянська / Анна Кубарєва.

Єсипчук зіграла у фіналу парного розряду на турнірі ITF водинадцяте та здобула шостий трофей. У поточному сезоні Дар’я виграла пару втретє.

Дар’я Єсипчук у світовому рейтингу посідає 707-ме місце, маючи 51 заліковий бал. Серед гравців парного розряду Єсипчук розташовується на 676-й позиції у реєстрі Жіночої тенісної асоціації.

