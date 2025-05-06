ITF W75, Прага (Чехія), ґрунт, одиночний розряд, 1/16 фіналу

Штефані Вагнер (Німеччина, № 439) – Анастасія Соболєва (Україна, № 225) – 4:6, 2:6

Українка виграла тенісний турнір в Італії та виправдала статус першої сіяної

21-річна Анастасія Соболєва на старті ґрунтового турніру ITF W75 в чеській столиці зустрілася з 30-річною представницею Німеччини Штефані Вагнер. Зустріч тривала 1 годину 22 хвилини і завершилася перемогою українки у двох сетах.

У 1/8 фіналу Соболєва зустрінеться або з австралійкою Прісциллою Хон (WTA № 142), яка має на турнірі третій номер посіву, або з чеською тенісисткою Терезою Мартінцовою (WTA № 591).

Світоліна дізналася першу суперницю на тисячнику в Римі – нещодавно вона її обіграла