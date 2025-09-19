Зимові Олімпійські ігри відбудуться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо з 6-го по 22-ге лютого.

Міжнародний олімпійський комітет оголосив остаточні критерії допуску росіян та білорусів до Олімпійських Ігор 2026 року, інформує Reuters.

Повідомляється, що ніяких змін у порівнянні з Олімпіадою-2024 у Парижі щодо представників країн-агресорів (Росії та Білорусі) не буде. Вони зможуть брати участь у змаганнях лише в нейтральному статусі (без прапора та гімну своїх країн).

Також відомо, що будь-які команди Росії та Білорусі не будуть виступати у командних видах спорту.

Спеціальна комісія має надавати нейтральний статус лише тим спортсменам, хто не пов'язаний з військовими органами та організаціями країн-агресорів, а також не брав участь в активній підтримці війни проти України.

