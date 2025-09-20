Французький біатлоніст Мартен Фуркад отримав медаль Олімпійських ігор 2010 року після рішення МОК.

Російський біатлоніст Євген Устюгов був офіційно позбавлений одразу кількох нагород через допінг. Про це повідомляє МОК.

Лідери збірної пропустять чемпіонат України з літнього біатлону – відома причина їхньої відсутності

Громадянин країни-терориста після програної апеляції остаточно втратив усі медалі, здобуті у період з 24 січня 2010 року до завершення карʼєри у сезоні 2013/14.

Анульовано пʼять результатів за участі Устюгова на Олімпіаді:

золота медаль у масстарті Ванкувера-2010 – новим чемпіоном став Мартен Фуркад;

золото збірної РФ в естафеті Сочі-2014 – новим чемпіонами стали представники Німеччини;

бронза збірної РФ в естафеті Ванкувера-2010 – її віддадуть Швеції;

четверте місце індивідуальної гонки у Ванкувері;

пʼяте місце гонки переслідування в Сочі.

Додамо, що таким чином Фуркад став шестиразовим чемпіоном Олімпійських ігор.

Українські біатлоністки могли залишитись без олімпійського золота – росіяни намагались підсипати спортсменкам допінг