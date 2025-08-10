Мочульському у фіналі в категорії до 62 кілограм протистояв Екко ван дер Веєр з Нідерландців. Вирішальна сутичка вийшла гідною свого статусу та завершилась на користь українця – 17:12.

Богдан Мочульський пробився до фіналу Всесвітніх ігор-2025 після переконливої перемоги у півфіналі над Мохаммедом Аль-Гхарраві з Ірану з рахунком 50:0.

Мочульський став триразовим переможцем Всесвітніх ігор. До цього він мав золоті нагороди у 2017 та 2022 роках. Також на рахунку Богдана дві перемоги на чемпіонатах світу з джіу-джитсу – у 2017-му та 2019-му роках.

