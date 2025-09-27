Представникам країни-терористки повернули право змагатися під своїми національними символами на міжнародній арені на всіх змаганнях, що підпорядковуються Міжнародному паралімпійському комітету (МПК). Про це повідомила прес-служба ПКР.

В ISU поставили крапку у розмовах щодо повернення росіян на чемпіонати світу та Європи з фігурного катання

Рішення про повне повернення російських паралімпійців було прийнято на Генеральній асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея). Спочатку проти повного усунення ПКР проголосувало 111 делегатів, за – 55, утрималися – 11. Потім скасування часткового усунення ПКР отримало підтримку 91 делегата, проти цього були 77 представників, а 8 – утрималися.

Згідно з рішенням Генеральної асамблеї МПК, відтепер російські паралімпійці зможуть змагатися в міжнародних стартах зі своєю державною символікою, а саме – прапором і національним гімном. Таке ж рішення було ухвалене стосовно білоруських паралімпійців.

Часткове усунення представників Росії та Білорусі у паралімпійському спорті діяло з вересня 2023 року.

12 росіян не допустили до ЧС-2025 з важкої атлетики через зв'язки з армією РФ