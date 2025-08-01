Міжнародна федерація змінить вікові обмеження для участі у ЧС з плавання – 12-річна чудо-китаянка ініціює революцію
World Aquatics готова переглянути обмеження, які діють у світовому плаванні.
Бронзова нагорода збірної Китая в естафеті 4х200 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу-2025 у Сингапурі, до якої долучилася 12-річна Юй Цзиді, змусила Міжнародну федерацію з водних видів спорту ініціювати ймовірні нові вікові обмеження. Про це повідомляє ESPN.
12-річна китаянка виграла медаль на чемпіонаті світу з плавання
Юна Юй Цзиді, як відомо, взяла участь у півфінальному запливі, а у фіналі її замінила Яксінь Лю. Втім, це не завадило Юй Цзиді отримати свою медаль.
Китаянка стала наймолодшою медалісткою в історії ЧС з плавання. Вона перевершила рекорд Аллісон Нідсон з Канади, який тримався 39 років. У 1986 році канадка виграла "бронзу" у 200-метрівці на спині у віці 13 років та 158 днів.
Зараз обмеження для плавців на участь у чемпіонатах світу становить 14 років. Юй Цзиді скористалася виключенням та потрапити у заявку збірної Китая тому, що її найкращий час відповідав стандарту "А" для участі.
У неділю, 3 серпня, 12-річна китайська плавчиня має виступити на 400-метрівці комплексним стилем.
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