Бронзова нагорода збірної Китая в естафеті 4х200 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу-2025 у Сингапурі, до якої долучилася 12-річна Юй Цзиді, змусила Міжнародну федерацію з водних видів спорту ініціювати ймовірні нові вікові обмеження. Про це повідомляє ESPN.

12-річна китаянка виграла медаль на чемпіонаті світу з плавання

Юна Юй Цзиді, як відомо, взяла участь у півфінальному запливі, а у фіналі її замінила Яксінь Лю. Втім, це не завадило Юй Цзиді отримати свою медаль.

Китаянка стала наймолодшою медалісткою в історії ЧС з плавання. Вона перевершила рекорд Аллісон Нідсон з Канади, який тримався 39 років. У 1986 році канадка виграла "бронзу" у 200-метрівці на спині у віці 13 років та 158 днів.

Зараз обмеження для плавців на участь у чемпіонатах світу становить 14 років. Юй Цзиді скористалася виключенням та потрапити у заявку збірної Китая тому, що її найкращий час відповідав стандарту "А" для участі.

У неділю, 3 серпня, 12-річна китайська плавчиня має виступити на 400-метрівці комплексним стилем.

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