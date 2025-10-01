Іспанський тенісист Карлос Алькарас поділився думками щодо тріумфу на турнірі ATP 500, який став уже восьмим для нього в цьому сезоні.

Алькарас здолав американця Тейлора Фріца в фіналі ATP 500. Для іспанця це вже восьмий титул за сезон, що стало його особистим рекордом – до цього він вигравав не більше шести турнірів упродовж одного року.

"Це мій найкращий сезон, без сумніву. Вісім титулів, 10 фіналів – це показує, як важко я працював, щоб мати можливість пережити ці моменти і досягти своїх цілей. Не так добре розпочав цей сезон, як хотілося б, але радий, що в підсумку вдалося досягти такої кількості перемог. Вдячний всім хто допомагав мені опинитися там де я є зараз", – цитує Алькараса ATPTour.

Варто додати, що Карлос Алькарас став лише шостим тенісистом у 21-му столітті, який виграв вісім титулів ATP протягом одного сезону. До нього це вдавалось лише "Великій четвірці" зірок чоловічого тенісу – Роджеру Федереру, Рафаелю Надалю, Новаку Джоковичу та Енді Маррею, – а також принциповому супернику іспанця Янінку Сіннеру.

