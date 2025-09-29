Міністр молоді та спорту України відреагував на дозвіл російським паралімпійцям виступати під своїм прапором
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний висловився щодо рішення Міжнародного паралімпійського комітету повернути росіянам право виступати під національним прапором.
"Це природне середовище для країни-терориста, яка не шкодує ресурсів, аби просувати свої інтереси. Абсолютно точно можемо констатувати: вплив російського брудного капіталу на міжнародні спортивні організації є дуже великим.
Міжнародний паралімпійський комітет ганебно повернув росіян до виступів у змаганнях з прапором та гімном
Всі варіанти на столі. Ми будемо робити все, щоб світ бачив: на міжнародних спортивних аренах країна-терорист відбілює свої злочини. Точно будемо виходити з національних інтересів України, та наявних на момент прийняття рішення обставин. Ми єдині в тому, що головна перемога в нас має бути у боротьбі за незалежність України", – сказав Бідний в ефірі Суспільного.
Нагадаємо, 27 вересня на Генеральній асамблеї МПК було ухвалено рішення про повне відновлення членства Росії в цій організації. Таким чином, російські паралімпійці можуть виступати на міжнародних змаганнях зі своїм державним прапором та національним гімном.
