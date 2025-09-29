"Це природне середовище для країни-терориста, яка не шкодує ресурсів, аби просувати свої інтереси. Абсолютно точно можемо констатувати: вплив російського брудного капіталу на міжнародні спортивні організації є дуже великим.

Міжнародний паралімпійський комітет ганебно повернув росіян до виступів у змаганнях з прапором та гімном

Всі варіанти на столі. Ми будемо робити все, щоб світ бачив: на міжнародних спортивних аренах країна-терорист відбілює свої злочини. Точно будемо виходити з національних інтересів України, та наявних на момент прийняття рішення обставин. Ми єдині в тому, що головна перемога в нас має бути у боротьбі за незалежність України", – сказав Бідний в ефірі Суспільного.

Нагадаємо, 27 вересня на Генеральній асамблеї МПК було ухвалено рішення про повне відновлення членства Росії в цій організації. Таким чином, російські паралімпійці можуть виступати на міжнародних змаганнях зі своїм державним прапором та національним гімном.

