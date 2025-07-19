Лоуренс Околі та Кевін Ларена зустрілися на рингу у спів-головному поєдинку вечора з головним боєм між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Британець Лоуренс Околі (21-1, 16 KO) і Кевін Ларена (31-3, 15 KO) з ПАР розіграли чемпіонський пояс WBC Silver у надважкій вазі. Його володарем був Околі.

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Чинний володар поясу Околі одразу показав, що буде домінувати. Ларені було складно, бо він за антропометричними даними поступався супернику, тому був змушений діяти швидко та несподівано. Це вимагало від нього багато сил.

У середині бою у боксера з ПАР уже була чи то гематома, чи то розсічення над лівим оком. Команда Ларени робила все можливо, що їхній підопічний бій продовжував. Це їм вдавалося, а поєдинок між тим становився все більше однобічним – домінування Околі збільшувалося. Кевін тримався. Втім, підсумок поєдинку сумнівів не викликав. Єдине: він міг завершитися достроково, але цього не сталося.

Після десяти раундів судді одноголосно назвали Околі переможцем бою – 99-91, 100-90, 100-90.

Нагадаємо, що Лоуренс Околі, який ще 2017 року підпрацьовував у McDonald's, зараз разом із діловим партнером і другом Тембою Смітом володіє мережею успішних ресторанів і супермаркетів. Боксер не приховує, що бізнес дозволяє йому достатньо заробляти – Лоуренс є мільйонером.

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