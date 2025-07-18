Артем Мілевский розповів, чого очікує від другого поєдинку між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Колишній футболіст Динамо та збірної України заявив, що чекає від бою за абсолют у надважкому дивізіоні лише перемогу українця Усика. На думку Мілевського, Олександр Має покарати Дюбуа за зухвалі заяви.

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"Крім перемоги Усика, я нічого не чекаю. Думаю, Саня покарає британця за його зухвалі слова перед боєм. Хочеться, щоб Усик швидше його побив, і я пішов спати.

Думаю, в сьомому або восьмому раунді Дюбуа впаде. Це моя думка, як уболівальника і диванного експерта з боксу (сміється, – прим.)", – цитує Мілевського BLIK.ua.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, у Лондоні на Вемблі. Перший бій, який було проведено у серпні 2023 року у Польщі, виграв Усик технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

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