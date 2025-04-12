Михайлюк набрав рекордну кількість очок у матчі НБА – команда українця зазнала нищівного погрому
У ніч на 12 квітня відбулися 15 матчів регулярної першості НБА.
Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів найрезультативніший поєдинок за всю кар'єру в НБА. Захисник Юти Джаз, яка посідає останнє місце у Західній Конференції, уже не вирішуючи жодних турнірних завдань, набрав 27 очок (5/6 двоочкові, 5/14 триочкові, 2/3 штрафні) у домашньому матчі з Оклахомою.
Олімпійський чемпіон познущався з Мемфіса, Янніс оформив переможний дабл-дабл
Лейкерс вдома розбили Х'юстон – 140:109. Найбільший внесок у перемогу "озерних" зробив Лука Дончіч, який набрав 39 очок, виконав 8 підбирань і 7 пасів.
Один з головних претендентів на титул MVP Нікола Йокіч оформив історичний трипл-дабл (26+16+13) та допоміг Денверу здолати Мемфіс – 117:109. Серб завершив сезон, виконуючи у середньому трипл-дабл за гру, повторивши досягнення Рассела Вестбрука та Оскара Робертсона.
НБА. Регулярний чемпіонат
Детройт – Мілуокі – 119:125 (36:35, 29:33, 32:30, 22:27)
Індіана – Орландо – 115:129 (29:29, 20:43, 27:37, 39:20)
Філадельфія – Атланта – 110:124 (26:29, 40:31, 19:31, 25:33)
Бостон – Шарлотт – 130:94 (25:25, 29:28, 37:22, 39:19)
Нью-Йорк – Клівленд – 102:108 (39:24, 23:26, 24:28, 16:30)
Новий Орлеан – Маямі – 104:153 (24:35, 30:36, 18:39, 32:43)
Чикаго – Вашингтон – 119:89 (26:24, 32:19, 38:25, 23:21)
Даллас – Торонто – 124:102 (35:25, 31:13, 30:29, 28:35)
Денвер – Мемфіс – 117:109 (28:35, 25:24, 39:36, 25:14)
Міннесота – Бруклін – 117:91 (28:16, 36:36, 34:21, 19:18)
Юта – Оклахома – 111:145 (34:46, 24:27, 28:34, 25:38)
Портленд – Голден Стейт – 86:103 (20:26, 17:24, 20:27, 29:26)
Сакраменто – Кліпперс – 100:101 (29:24, 20:26, 21:25, 30:26)
Фінікс – Сан-Антоніо – 117:98 (28:33, 25:14, 39:17, 25:34)
Лейкерс – Х’юстон – 140:109 (38:32, 40:24, 29:31, 33:22)