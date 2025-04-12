Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів найрезультативніший поєдинок за всю кар'єру в НБА. Захисник Юти Джаз, яка посідає останнє місце у Західній Конференції, уже не вирішуючи жодних турнірних завдань, набрав 27 очок (5/6 двоочкові, 5/14 триочкові, 2/3 штрафні) у домашньому матчі з Оклахомою.

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Михайлюк не потрапив до стартової п'ятірки команди Вілла Харді, але загалом провів на майданчику 28 хвилин, що також стало для нього особистим рекордом за океаном. Власний перфоманс Свят доповнив 3 підбираннями і 3 передачами. Однак, "джазмени" вкотре провалили гру, зазнавши нищівного погрому – 111:145. У складі найкращої команди регулярки Михайлюка перевершили Ендрю Віггінс (35+7+2) та Ісайя Джо (32+5+9).

До слова, раніше Михалюк двічі набирав по 26 очок в НБА, виступаючи за Шарлотт (2023) і Бостон (2024) у матчах проти Торонто та Вашингтона відповідно.