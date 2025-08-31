"Цього літа я сам телефонував тренеру (Айнарсу Багатскісу, – прим.), говорив, що хочу приїхати й допомогти збірній. З представником федерації, головним менеджером команди, ми обговорювали деталі мого перельоту, він надсилав мені можливі варіанти. Мій агент був на звʼязку і з тренером, і з менеджером. Коли загострилася проблема зі здоровʼям, я також особисто повідомив тренеру про це і почув від нього слова розуміння та побажання швидкого одужання.

Але пізніше у публічному просторі пролунало інше твердження – ніби я "проігнорував виклик". Як це можна назвати "ігноруванням"? Ця версія суперечить тому, що він сказав мені особисто. Вона суперечить реальності. Сам факт такої розбіжності вже тривожний. Але ще більш болісним стало не саме твердження, а тон і форма його подачі.

На пресконференціях і в інтервʼю тренер дозволив собі різкі та образливі висловлювання на адресу гравців, які не приїхали. Словесні нападки, відверті образи й навіть нецензурні епітети – усе це пролунало з його вуст у публічному етері. Потім ці меседжі підхоплювалися й поширювалися офіційними каналами", – розповів Святослав Михайлюк в інтерв'ю для Бази українського спорту.

Нагадаємо, що без Михайлюка збірна України все ж змогла виграти групу пре-кваліфікації ЧС-2027. В основному раунді кваліфікації наша команда зустрінеться з командами Іспанії, Грузії та Данії.

