Джеймс Воулз, який із 2025 року очолює Williams, а до цього 13 років обіймав посаду головного стратега Mercedes, розповів про свою роботу з двома найтитулованішими гонщиками в історії Формули-1.

"За лаштунками Міхаель був зовсім іншим, ніж у центрі уваги та перед камерами. Він точно знав, як витиснути кожну мілісекунду з себе і кожного члена команди. Він щиро цікавився тим, хто ви, вашою родиною і що спонукало вас працювати у Формулі-1. Він знав кожного члена команди. Він робив це не заради переваги, а був щиро зацікавлений. У цьому був весь Міхаель. Але він не був найкращим гонщиком, а Льюїс ним був", – цитує Воулза з подкасту High Performance іспанське видання Marca.

"Льюїс змінював усі налаштування керма, до яких міг дотягнутися, немов восьминіг. Він оптимізує все, використовуючи дані як відправну точку. Крім того, він має неперевершену чутливість до межі, і в нього немає проблем із її подоланням. Саме тому він часто виходив на великий кут на початку, у першому повороті після фінішу. Він був перфекціоністом і дуже добре гальмував - зміг максимально використати все при гальмуванні", – доповнив Джеймс Воулз.

Міхаель Шумахер, як відомо, ставав чемпіоном світу у Формулі-1 у 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 роках. 29 грудня 2013 року німець у Французьких Альпах, катаючись на лижах, зазнав травми голови.

З того часу родина Міхаеля, турбуючись про нього, не повідомляє про стан його здоров'я.

Льюїс Хемілтон вигравав Формулу-1 у 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 роках.

