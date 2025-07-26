"Хлопці, це не про провал. Це про початок вашого шляху. Дорогі любителі українського баскетболу, ми стартуємо на чемпіонаті Європи U18. І так, старт – важкий. Програли Данії – 92:53. І першу чверть – 30:8. Це боляче. Це як отримати в ніс, а потім одразу двійку в корпус – буває. Особливо коли згадуєш, як точно так само починалися матчі в U20.

Збірна України стартувала на Євробаскеті U-18 з розгромної поразки Данії

Але давайте чесно. Це не "ми погано почали". Це ми загалом слабкі. І це треба визнати, щоб розуміти, від чого відштовхуватись. На минулому турнірі 20-річні хлопці билися в Дивізіоні А. Ми там були новачками, і часом виглядали трохи впевненіше.

Зараз – дивізіон B, і навіть тут – такий болючий розрив. Данці спокійно розподілили хвилини, дали пограти всім. І добре, що в нас теж усі вийшли. Це важливо. Зараз не те щоб потрібно, але якщо доводиться – потрібно всім прожити такі матчі, не опускати очі й не удавати, що нічого не сталось.

Ми забили 2 триочкових за всю гру. Сумно усвідомлювати, що на цьому не можна будувати гру. Ми реалізували 7 із 18 штрафних. Ну, хлопці, м’яч треба полюбити, він хороший. Але зараз – не час рахувати помилки. Зараз – час зібратися. Усередині. У голові. Антирекорд дня – 39. Так, байдуже скільки, повірте. Програли — і все. Що дивного в спорті? Головне – не зробити це звичкою.

Хлопці, на вас не має бути тиску. Ця гра – не показник вашого потенціалу. Вона – дзеркало поточного рівня. А рівень можна і потрібно підвищувати. Швидше за все, Данія боротиметься за вихід у Дивізіон А. Ми – шукатимемо своїх суперників у середині та нижній частині таблиці. І от там почнеться наше справжнє. Там потрібно буде вмикатися на максимум", – написав Базелевський у своєму Facebook.

Нагадаємо, збірна України розгромно програла Данії у першому матчі на Євробаскеті U-18. В наступному турі "синьо-жовті" зіграють проти команди Азербайджану. Гра відбудеться сьогодні, 26 липня, початок – о 20:30 за київським часом.

Україна перемогла Нідерланди в контрольному матчі – далі чекає прекваліфікація ЧС-2027 з баскетболу