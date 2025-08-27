Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер висловився щодо двобою між блогером Джейком Полом та чемпіоном світу у легкій вазі Джервонтою Девісом.

"Нехай Джервонта робить те, що приносить йому щастя. Я заробив понад мільярд доларів, бо робив те, що хотів. Робіть те, що хочете.

"Якщо Джервонта виграє, то відправить мене назад на YouTube": Джейк Пол – про бій з Девісом

Загалом, бої Джейка Пола – це лайно. Усі знають правду. Якби вони були однакового розміру, Джервонта досить легко нокаутував би його. Але це не так. Різниця у вазі величезна. Знову ж таки, хто має більше боксерських навичок? Джервонта – з великим відривом", – наводить слова Мейвезера Ringside24.

До слова, у 2015 році Джервонта Девіс підписав контракт з Mayweather Promotions – промоутерською компанією Флойда Мейвезера. Поєдинок між Полом та Девісом відбудеться 14 листопада в Атланті (США).

Тайсон Ф'юрі зізнався в новій спортивній пристрасті: "Для мене футбол повністю закінчився"