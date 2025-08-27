Мейвезер прокоментував майбутній поєдинок Девіс – Пол: "Різниця у вазі величезна"
Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер висловився щодо двобою між блогером Джейком Полом та чемпіоном світу у легкій вазі Джервонтою Девісом.
"Нехай Джервонта робить те, що приносить йому щастя. Я заробив понад мільярд доларів, бо робив те, що хотів. Робіть те, що хочете.
"Якщо Джервонта виграє, то відправить мене назад на YouTube": Джейк Пол – про бій з Девісом
Загалом, бої Джейка Пола – це лайно. Усі знають правду. Якби вони були однакового розміру, Джервонта досить легко нокаутував би його. Але це не так. Різниця у вазі величезна. Знову ж таки, хто має більше боксерських навичок? Джервонта – з великим відривом", – наводить слова Мейвезера Ringside24.
До слова, у 2015 році Джервонта Девіс підписав контракт з Mayweather Promotions – промоутерською компанією Флойда Мейвезера. Поєдинок між Полом та Девісом відбудеться 14 листопада в Атланті (США).
