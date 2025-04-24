Легендарний гурт Metallica стане гостем завершального етапу сезону Формули-1 в Абу-Дабі, повідомили музиканти на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Концерт відбуватиметься у суботу, 6 грудня, на Etihad Park – музичному майданчику й амфітеатрі просто неба на острові Яс. Окрім Metallica, на Гран-прі Абу-Дабі також виступатимуть світові поп-зірки Кеті Перрі (яка нещодавно літала в космос) та Бенсон Бун (учасник American Idol, який набрав шалену популярність в TikTok).

Вхід для власників квитків на Гран-прі буде безкоштовним, але організатори продають VIP-перепустку Golden Circle, що дозволяє, окрім інших бонусів, влаштуватися ближче до сцени.

До слова, раніше стало відомо, що перед початком фіналу Ліги чемпіонів 2025 року в Мюнхені виступить американський рок-гурт Linkin Park.