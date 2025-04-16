Український тренер та екс-чемпіон світу В'ячеслав Сенченко поділився очікуваннями від поєдинку Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

– Олександр Усик нещодавно заявив, що хоче провести 2 поєдинки і завершити карʼєру. Як вважаєте, чи зможе він втримати свої пояси?

– Думаю йому вдасться втримати пояси. Можливо, у нього мета – піти непереможним, адже це мало кому вдавалося. Мабуть, він проведе 1-2 бої, знову стане абсолютним чемпіоном і завершить карʼєру.

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– Який ваш прогноз на можливий бій між Усиком та Дюбуа?

– Ну звісно я вважаю, що Усик виграє. Думаю, що британець став дещо краще, але не настільки, щоб перемогти Усика і я впевнений, що Саша його знову розбере.

– Крім Дюбуа, Усика на бій також викликав Джозеф Паркер. Австралієць не матиме шансів у бою проти Олександра?

– Важко сказати, це суперважка категорія і тут всі хлопці з ударом. Думаю, Усик все-таки розбере Паркера, але все можливо і я б не став говорити про те, що Паркер не матиме взагалі шансів.

– Чи бачите ви українських боксерів, які могли б замінити Усика в хевівейті та домінувати там?

– Ні, поки я не бачу таких боксерів. Взагалі, суперважка вага зараз досить незрозуміла, оскільки тут дуже мало зірок, – поділився Сенченко в інтерв'ю РБК-Україна.

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