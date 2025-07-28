Егіс Клімас, менеджер абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні, зізнався в тому, що очікував перемоги українця над Дюбуа одним ударом.

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"Чи очікував я на те, що бій між Усиком та Дюбуа закінчиться після одного удару? Дійсно, в нас був подібний план перед поєдинком. Відзначу, що Дюбуа з перших секунд вирішив піти з великим тиском на Усика. Олександр мав відповісти на це. Він відповів – одним ударом закінчив бій", – пояснив Клімас у коментарі Boxing King Media.

Як відомо, Усик 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі виграв у Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

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