"Мозесу треба зробити наступний крок, але це не буде просто. Агіт Кабаєл, Джозеф Паркер, Джаррелл Міллер – всі ці імена (можуть бути наступними).

Я думаю, що бій для нього – це Хрговіч. Я би хотів побачити його у ринзі з Філіпом. Він може відтворити це у життя, а Туркі Аль-аш Шейх може це зробити. Це неймовірний та класний поєдинок", – розповів Браун у коментарі The Stomping Ground.

20-річний Мозес Ітаума 16 серпня у Саудівській Аравії виграв нокаутом у першому раунді у земляка Ділліана Вайта.

