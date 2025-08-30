Спенсер Браун, менеджер тимчасового чемпіона за версією WBO в надважкій вазі Джозефа Паркера, заявив, що його клієнт проведе наступний бій до кінця року.

"Я думаю, що він захистить свій тимчасовий титул до Різдва, йому доведеться це зробити, бо йому потрібно битись. Думаю, що він боксуватиме з англійцем, з одним із англійських хлопців найвищого рівня, можливо, це буде Дюбуа або Фабіо Вордлі.

WBO зобов'язала Усика надати медичний висновок після відео з танцями: "Візуальні матеріали суперечать заявам команди"

Вибір великий, але одним із цих найкращих хлопців може бути Дерек Чісора, він у чудовому стані. Тож, на мою думку, він битиметься з одним із цих трьох. У нас є один бій, який я не можу вам назвати, але є одна людина, яка особливо виділяється, і я думаю, що бій відбудеться з нею", – наводить слова Брауна Boxing News+.

Раніше WBO зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера. Однак українець попросив організацію відтермінувати перемовини про бій через травму спини.

У своєму останньому поєдинку, який відбувся 22 лютого, Паркер нокаутував Мартіна Баколе.

