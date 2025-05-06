"Ніколи не можна недооцінювати Дюбуа. Він виходить і віддає всі сили. Однак Усик – майстер, який читає тебе, ламає тебе, у нього хороші фінти, робота ніг і комбінації.

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У першому бою між ними він сильно домінував, поки Дюбуа не спіймав його тим ударом нижче пояса. У другому бою Усик вийде зі звичайною впевненістю через досвід першого бою, але йому слід побоюватися Дюбуа, оскільки той – потужна сила", – сказав Паркер у коментарі Secondsout.com.

Нагадаємо, Джозеф добре знайомий українським поціновувачам боксу – у 2016 році він у скандальному бою нокаутом переміг Олександра Димитренка, завдавши йому вирішального удару, коли той опустився на коліно.

Також у колекції Паркера поразка від Ентоні Джошуа (2018) та перемога над Деонтеєм Вайлдером (2023), який тричі боксував з Тайсоном Ф'юрі.

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